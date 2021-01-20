Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ilk gün kararları... Trump'ın tartışmalı icraatlarını iptal edecek

Yemin töreniyle bugün resmen ABD Başkanı olacak Joe Biden'ın ekibi, ilk icraatların ne olacağıyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. İşte Biden'ın 17 başkanlık kararnamesinin içeriği...

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Seçilmiş Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump'ın icraatlarının pek çoğunu ilk günden iptal edecek. ABD'de bugün başkanlık yemini edip göreve başlayacak Joe Biden'ın ekibi, ilk gün yayımlanacak 17 başkanlık kararnamesinin ve eyleminin içeriğini medyayla paylaştı.

Ekibinin yaptığı açıklamada, "Biden Trump yönetiminin verdiği en ağır zararları tersine çevirmenin yan ısıra ülkemizi ileriye taşımak için harekete geçecek" denildi.

Biden'ın 17 başkanlık kararnamesinin içeriği

- Donald Trump'ın ilk başkanlık icraatı olan Meksika sınırındaki duvar inşaatını durduracak.

- Müslüman nüfuslu ülkelerden seyahat yasağını sona erdirecek.

- Dünya Sağlık Örgütü üyeliğine geri dönecek.

- BM'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönecek.

- Doğa koruma alanlarında Trump'ın kaldırdığı korumayı yeniden tesis edecek.

- Kovid-19'un yayılmasını engellemek için federal binalarda ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirecek.

- Koronavirüs pandemisi nedeniyle mortgage borçlarını ödeyemeyen milyonlarca kişi için koruma getirilmesi ve ev tahliyelerinin durdurulmasını talep edecek.

- Kongre'ye yasa tasarısı göndererek Trump'ın kaldırdığı göçmenleri koruyan politikaların yeniden yürürlüğe konulmasını ve izinsiz olarak ABD'de yaşayan milyonlarca göçmene yurttaşlık yolunun açılmasını isteyecek.