Kerem Dürüst gözaltına alındı! Evinden uyuşturucu madde çıktı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst'ün evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Dürüst ile birlikte 3 kadın 2 erkek de gözaltına alındı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K.’nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kerem Dürüst kimdir?: Sosyetenin tanınmış simaları arasında yer alıyor. 2005 yılından cemiyetin en zengin isimleri arasında yer alan Süreyya Yalçın ile evlenmiştir. Evlilikleri 1 sene sürmüştür. Ayrıca Cemiyet hayatının tanınmış ismi Gül Dürüst’ün oğlu Kerem Dürüst, kasım 2009'da oğlu Ekrem'in annesi Kolombiyalı Katalina Gomez ile nikah masasına oturmuştu.