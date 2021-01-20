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Son dakika gelişmesi! Pfizer § BioNTech aşısında sevindiren gelişme!

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech ile ABD’li Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Birleşik Krallık’tan geldi.

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Son dakika haberine göre, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, İngiltere'de keşfedilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı. Almanya'da yapılan denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta  yayınlanan sonuçlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor.

Geçen hafta, Pfizer ve BioNTech tarafından ABD'de açıklanan bir laboratuvar sonucu, aşının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan ve son derece bulaşıcı olan yeni mutasyonların her ikisinde de bulunan N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu göstermişti.

Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantın özelliği olan 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.

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