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Fenerbahçe'de Moussa Marega harekatı

Fenerbahçe, Porto'dan ayrılma kararı alan Moussa Marega'yı transfer etmek için harekete geçti.

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Mesut Özil ile yılın bombasını patlatan Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega'nın peşinde. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Malili forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle Porto'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.

Marega'ya Osayi taktiği
Fenerbahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, Osayi'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.

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