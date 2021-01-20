Utanmaza bakın! Antalya'da cinsel istismar suçlusu 'beni dövdüler' diye aileye dava açtı

ANTALYA'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapık utanmadan 'beni dövdüler' diyerek mağdurun ailesine dava açtı. Şikayetleri inceleyen Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, her 2 olayın aynı olduğunu belirterek, dava dosyalarını birleştirdi.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğuna cinsel istismardan 4 yıl 2 ay cezasına çarptırılan Bölükbaş Dinç, 'Beni dövdüler' diye çocuğun babası ve amcasına 21 bin liralık, mağdurun ailesi de sanık hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı. Birleştirilerek Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada cinsel istismar hükümlüsü Bölükbaş Dinç, 40 bin lira tazminata mahkum edildi.

Side'de ikamet eden Bölükbaş Dinç, 2018 yılının eylül ayında bir markette o dönem 12 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğunun beline sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Olayı duyan A.A.'nın babası ve amcası marketin önünde yakaladıkları Bölükbaş Dinç'i dövdükten sonra jandarmaya teslim etti. Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bölükbaş Dinç, duruşmalar sırasında tahliye edildi. Dinç, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bölükbaş Dinç'in cezası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından onandı. Duruşmalar sırasında cezaevinde bulunduğu süreler göz önünde bulundurulan Bölükbaş Dinç, tutuklanmadı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında avukatı aracılığıyla Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Bölükbaş Dinç, A.A.'nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A. hakkında kendisini dövdükleri için ayrı ayrı 500 lira maddi ve 10 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı. Mağdur A.A.'nın ailesi tarafından ise Bölükbaş Dinç'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Şikayetleri inceleyen Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, her 2 olayın aynı olduğunu belirterek, dava dosyalarını birleştirdi.

40 bin lira tazminata mahkum edildi

Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen davada mahkeme, Bölükbaş Dinç'in taleplerini reddetti,. A.A.'nın ailesinin tazminat talebini kabul etti. Mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere sanık Bölükbaş Dinç'in 40 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmetti.