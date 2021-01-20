Nihat Özdemir'den Mesut Özil yorumu ve limit açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mesut Özil transferiyle ilgili ''Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de Süper Lig’in marka değerini artıran büyük bir olay.'' derken limit konusuna da değindi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi spor yazarı Attila Gökçe'ye Fenerbahçe'nin dev transferi Mesut Özil'i değerlendirdi. Başkan Özdemir futbol dünyasında büyük ses getiren transfer ile ilgili ilk kez konuştu.

Mesut Özil transferi hakkında konuşan Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı; ''Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV’den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye’nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler.

''Süper Lig’in marka değerini artıran büyük bir olay''

Yapılan anlaşma 3,5 yıllık. Demek ki kariyerini burada sonlandıracak. Bu çok önemli bir karar. Varını yoğunu Türk futbolu için verecek. Genç futbolculara örnek olacak. Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de Süper Lig’in marka değerini artıran büyük bir olay. Başarı diliyorum.''

Limit konusu

Limitler konusunda düşünceleri ifade eden Özdemir, “Kesinlikle aşılmaz, aşılamaz” dedi ve ekledi, “Hiçbir kulübümüz limit aşımı yapmaz. Niye? Lisansları biz veriyoruz. Aşarlarsa lisans vermeyiz de ondan! Başkan ayrıca Antalyaspor Trabzonspor maçında hakem değişikliğinin doğrudan doğruya Covid 19 testiyle ilgili olduğunu ve “negatif” raporu gelir gelmez görev değişikliği yaparak Ali Palabıyık’ı görevlendirdiklerini anlattı.