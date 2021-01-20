BIST 1.560
DOLAR 7,45
EURO 9,04
ALTIN 444,55
HABER /  YEREL

Kayseri'den mide bulandıran haber! Zihinsel engelli adama cinsel istismarda bulundular

KAYSERİ'den gelen haber mide bulandırdı. Sarıoğlan ilçesinde zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Abone ol

Korkunç olay, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde meydana geldi. Y.Ö. (51), E.K. (50) ve S.S. (43), zihinsel engelli Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu.

Ü.Y'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında
Engin Akgün kimdir ne iş yapar kiminle evli eşi
AB'den ABD'ye: 4 yıl sonra Beyaz Saray'da bir dostumuz var
Yunanistan'dan görüşme öncesi ağır tahrik! Türkiye savaş sebebi saymıştı
Altın güne yükselişle başladı! Piyasalar Biden'ın konuşmasına odaklandı
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu
Türkiye'de iklim değişiyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros 'Türkiye olumsuz etkilendi' deyip uyardı
Ankara'da karı koca felç geçirdi kızları bayıldı! Evdeki kuş aileyi perişan etti
Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet: Haziran 2021’de seçim olur mu?
Trabzonspor'dan dev formalar!
Yorumlar