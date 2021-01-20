Kayseri'den mide bulandıran haber! Zihinsel engelli adama cinsel istismarda bulundular
KAYSERİ'den gelen haber mide bulandırdı. Sarıoğlan ilçesinde zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.Abone ol
Korkunç olay, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde meydana geldi. Y.Ö. (51), E.K. (50) ve S.S. (43), zihinsel engelli Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu.
Ü.Y'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.