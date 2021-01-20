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Ankara'da karı koca felç geçirdi kızları bayıldı! Evdeki kuş aileyi perişan etti

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızı da bayıldı.

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Alınan bilgiye göre, olay Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. Olay, baba Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı. Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi. Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı.

Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı. Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

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