Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Mehmet Acet, "Siyasi dinamiklere bakıldığında, bir erken seçime en az ihtiyacı olan partinin Ak Parti olduğu ortada" diyerek, halkın yüzde 70'nin erken seçim istemediğini söyledi.

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Haziran 2021’de seçim olur mu?' başlığıyla yayımlanan yazısında, erken seçim olma ihtimalini değerlendirdi. ‘Halkın yüzde 70’ten fazlası erken seçim istemiyor’ diyen Mehmet Acet, "Siyasi dinamiklere bakıldığında, bir erken seçime en az ihtiyacı olan partinin Ak Parti olduğu ortada." diye yazdı.

"Tek bir Allah’ın kuluna dahi rastlamış değilim"

Acet'in yazısında ilgili bölüm şöyle: İktidar çevrelerinde, şimdiye kadar ekonomide pandemi döneminin de etkisiyle ortaya çıkan sorunları azaltmadan sandığa gitmek gerektiğini dile getiren tek bir Allah’ın kuluna dahi rastlamış değilim.

Gerçi, ekonomide ciddi sorunlar olsa da “Çözerse yine Erdoğan çözer” duygusu yaygın olduğu için, oy tercihlerinde Haziran 2018’deki durum hemen hemen aynı yerinde duruyor.

"Ama madalyonun öbür yüzünde şöyle bir gerçek var"

Kamuoyu araştırmalarına göre, halkın yüzde 70’den fazlası erken seçim istemiyor.

Bunun bir nedeni, 2014/2019 arası bir sürü seçim yapıldığı için bunun getirdiği yorgunluk olmalı.

Bir diğer neden ise, ülkenin gerçekten de seçimlere değil, sorunlarını çözerek ileriye umutla bakacak icraat/faaliyet/politikalara ihtiyaç duyması.

Ülkede “gidişat okumasını” yine anketler üzerinden Ak Parti’den daha iyi yapabilen bir ikinci parti yok.

Hata varsa düzeltme refleksi, şikâyet varsa kulak verme refleksi hızlıca devreye girebiliyor.

Şöyle iki soru da sorabilirsiniz:

Toplumun geniş kesimleri Erdoğan iktidarından umudunu kesmiş olsaydı, erken seçim talebi bu kadar az olur muydu?

Yüzde 70 erken seçim istemiyorsa eğer, bu oranın içinde muhalefetteki bütün partilerden seçmen kitlelerinin de olduğu açık değil mi?