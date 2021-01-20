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İngiltere Premier Lig'de lider yine değişti

Premier Lig'de Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Leicester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Premier Lig'de Leicester City zorlu maçta Chelsea'yi konuk etti. Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. 6. dakikada Wilfred Ndidi ile perdeyi açan Leicester City, 41. dakikada James Maddison ile skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0 sona ererken ikinci yarıda  başka gol olmadı ve Leicester City kritik maçta Chelsea'yi evine eli boş gönderdi.

Bu sonucun ardından 38 puana ulaşan Leicester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 29 puandaki Chelsea ise 8. sırada yer alıyor.

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