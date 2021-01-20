Mesut Özil için görkemli imza töreni! Acun Ilıcalı detayı bomba

Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle ilgili resmi açıklamayı Cumartesi günü yapacak.

Abone ol

Fenerbahçe’ye transferi dünya çapında olay olan Mesut Özil, 3.5 yıllık sözleşmesini görkemli bir törenle imzalayacak. Geçtiğimiz pazar gecesi İstanbul’a gelen futbolcunun karantina süresi cuma günü biteceği için imza töreni hafta sonu gerçekleştirilecek. Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taraftarlara kapalı düzenlenecek organizasyona özel davetliler alınacak. Başkan Ali Koç’un helikopteriyle Ülker Stadı’na götürülecek olan Mesut’un imza töreni Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Mesut 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu kontratın 1 yılık kulüp taraflı opsiyonlu olacak. Mesut Özil formaları da Cumartesi günü satışa çıkacak.

Mesut için özel video

Hürriyet'in haberine göre; günü ve saati daha sonra açıklanacak olan törende ayrıca, Mesut Özil’in Real Madrid ve Arsenal’de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarının ‘iyi şanslar’ dilediği özel videolar yayınlanacak.

Belgesel çekilecek

Bu arada alacaklarının tamamı için Arsenal ile anlaşmaya varan Mesut Özil’in, Acun Ilıcalı’ya ait Exxen ile bir belgesel için el sıkıştığı belirtildi. ‘Mesut Özil Belgeseli’, tıpkı Amazon Prime’da yayınlanan Pep Guardiola ve Jose Mourinho belgeselleri gibi çok kapsamlı bir çalışma alacak. Exxen’in Fenerbahçe Kulübü ile de 12 bölümlük bir belgesel anlaşması yaptığı ifade edildi. Yine spor giyim firması Puma ile Fenerbahçe arasındaki gelecek yıl gerçekleşecek forma sponsorluğu da Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olacak.

Puma’nın reklam yüzü olacak

Mesut Özil de daha önce Londra’da iken anlaşmaya vardığı Puma’nın reklam yüzü olacak. Bu anlaşmalar sayesinde hem futbolcu hem de Fenerbahçe Kulübü ciddi miktarlarda gelir elde edecek.