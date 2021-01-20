Erol Bulut'un ilk 11'de vazgeçemediği 5 isim!

Fenerbahçe'de üst üste kazanılan beş maçta sürekli ilk 11'de yer alan 5 futbolcu Erol Bulut'un vazgeçilmezi haline geldi.

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Fenerbahçe Ankaragücü'nü yenerek 5 maçlık galibiyet serisi yakalarken bu karşılaşmaların tamamında 11'de görev yapan 5 isim vardı. Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Mame Thiam bu seride hiç maç kaçırmayan isimler oldu. Fenerbahçe'nin kadro istikrarını büyük ölçüde yakalaması, üst üste galibiyetlerdeki baş faktörlerden biri oldu.

Altay Bayındır 5 maçlık seride kalesini 2 kez gole kapadı. Ağlarında sadece 3 gol gördü. Bu 3 golün ikisi, takım 2 ve daha fazla farkla öndeyken 81. dakika ve sonrasında geldi.

Nazım Sangare Gökhan Gönül'ün yokluğunu harika değerlendirdi. Performansıyla takımın en etkileyici isimlerinden biri oldu. Gökhan iyileşmesine rağmen Erol Bulut, Nazım'a formayı vermeye devam etti.

Marcel Tisserand Yanındaki partneri sık sık değişse de o forma giymeye devam etti. Bu sezon 18 lig maçının 16'sında 90 dakika sahada kaldı. Eleştiriler aldı, ancak kadro istikrarı arttıkça onun da performansı yükseldi.

Luiz Gustavo: Takımın istikrar abidesi... 5 maçın tamamında 90 dakika sahadaydı. 33 yaşında olmasına rağmen 20'lik gençlere taş çıkartacak fizik gücüyle alkış aldı. Neden vazgeçilmez olduğunu yine ispatladı.

Mame Thiam Yılın sürprizi oldu. Transferi çok hızlı gelişen Senegalli, bir anda takımın değişmezi haline geldi. Başakşehir maçıyla başlayan serüvende Fenerbahçe'ye hem mücadelesiyle hem de 3 gol 1 asistle katkı verdi.