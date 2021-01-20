Güvenç Dağüstün kimdir nereli Oktay Kaynarca'ya ne yazdı?

Müzisyen Güvenç Dağüstün'ün oyuncu Oktay Kaynarca ile yaptığı atışma sosyal medyanın gündemi oldu. İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Güvenç Dağüstün merak konusu oldu. Peki kimdir Güvenç Dağüstün, nereli?

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Müzisyen Güvenç Dağüstün, Twitter hesabından "Acayip bir kabus gördüm. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" mesajını yazdı. Geçtiğimiz haftalarda 'İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca'nın, bir dönem partneri olan Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Dağüstün ile sosyal medyadaki mesajlaşması dikkat çekti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım yapan müzisyen Güvenç Dağüstün'ün, "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" şeklindeki mesajı dikkat çekti. Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki eski partneri Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün'ün tweet'ine kayıtsız kalmadı.



Dağüstün'ün paylaşımına cevap veren usta oyuncu, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yapmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" ifadelerini kullandı.

Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cığım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler" mesajını yayınladı.

Bu paylaşım üzerine Oktay Kaynarca'dan, "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük özgürlük özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden" açıklaması geldi.



Güvenç Dağüstün, bir dönem oyuncu Deniz Çakır ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı.

Güvenç Dağüstün kimdir: Güvenç Dağüstün 1978 yılında Ankara’da dünyaya geldi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girerek tenor Pekin Kırgız’ın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası’nın açtığı sınavı kazanarak bu kurumun en genç sanatçısı oldu.

Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen “Uluslararası Varna Festivali” kapsamında mezzosoprano Ksgr. Prof. Margarita Lilova’nın kursuna katıldı ve bir yıl sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nin sınavlarını kazanarak Prof. Lilova’nın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası’ndaki görevinden ayrılarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafınfan verilen burs ile Avusturya’nın Viyana kentinde çalışmalarına başladı.

İzmir Devlet Operası’nda konuk sanatçı olarak G. Donizetti’nin “Aşk İksiri” operasında ilk başrolü “Belcore”yi seslendirdi. Avusturya’nın Innsbruck kentinde Georg Schmöhe yönetiminde C. Orff’un “Carmina Burana” adlı eserinde bariton sololarının yanısıra kontrtenor solosunu da seslendirerek bir ilke imza attı ve büyük beğeni topladı.

Viyana’da seslendirdiği, Yunan besteci Perikles Liakakis’in “Çizmeli Kedi” operasındaki başrol ile bu eserin dünyada ilk kez seslendirilişinin solistlerinden oldu.