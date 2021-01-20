Konya'da köprüde böyle asılı kalmıştı! Meğer aracı 10 dakika önce satın almış

KONYA'da kar nedeniyle kontrolden çıkması sonucu köprüde asılı kalan otomobilin sürücüsü konuştu. Sürücü İsmail Akay, 'Rabbim bana yeni bir hayat verdi' diye konuşurken aracı kazadan 10 dakika önce satın aldığını söyledi.

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Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın demir bariyerlere çarpıp asılı kalmasıyla kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsmail Akay (43) Sabah'ın haberine göre o anları anlattı, "Benim oradan çıkmam bir mucizeydi. Allah beni korudu. Allah'ım bana ikinci bir hayat nasip etti" şeklinde konuştu.

Kaza önceki gün öğle saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı pikap, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran pikap asılı kalarak, aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Akay ise çevreden gelen vatandaşların yardımıyla camdan dışarı çıkartılarak, kazadan yara almadan kurtuldu.

"10 dakika önce aracı bir tanıdıktan satın almıştım" Çiftçilik yapan 4 çocuk babası İsmail Akay yaşadığı şoku hala üzerinden atamadı. Olayı anlatan Akay: "Araba birden kayıp karşı şeride geçti. Anlatılacak bir durum değil. Allah'ın yardımını orada birebir hissettim. İndikten sonra bunun bir mucize olduğunu anladım. İki dakika araç içerisinde kaldım. Aracın dengede olduğunu kontrol ettim. Daha sonra panik yapmadan araç içerisinden çıktım. Rabbim bana yeni bir hayat verdi. Bunu benim ikinci hayatım. 10 dakika önce aracı bir tanıdıktan satın almıştım. Daha satışını bile üzerime almamıştım"