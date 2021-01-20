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Son dakika! Donald Trump başkanlığının son gününde 73 kişiye af çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna veda edeceği gün 73 kişiye 'Başkanlık Affı' çıkardı. Listede kimler var?

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ABD bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken Başkan Donald Trump görev süresinin son gününde birkaç gündür ortaya atılan iddiaları doğruladı ve onlarca kişi için af ve ceza indirimi kararı verdi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 73 kişi için af çıkardığını, 70 kişinin de cezasında indirim yaptığını açıkladı. 73 kişi arasında Trump'ın, başkanlığının ilk sekiz ayında en üst strateji danışmanlığını yapmış olan Steve Bannon ve eski Google mühendisi Anthony Levandowski de var.

Levandowski, şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmak suçundan 18 ay hapse mahkûm edilmişti.

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