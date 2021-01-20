Joe Biden yönetimine giren ikinci Türk Özge Güzelsu oldu

ABD'de Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığına Özge Güzelsu getirildi. Harvard mezunu ve Standford Uni'de doktorası olan Özge Güzelsu, Pentagon'da Deputy General Counsel olarak görev yapacak.

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ABD'nin 46. Başkanı olan Joe Biden bugün yemin ederek görevine başlayacak. Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu. California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, Türkiye’ye karşı Kürt gruplara destek veren görüşleriyle bilinen ülkenin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin’in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak. Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.

Karar'da yer alan habere göre; Biden yönetimine daha önce Türk kökenli 47 yaşındaki Didem Nişancı, ABD’nin ilk kadın Hazine Bakan Janet Yellen’in Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Biden Beyaz Saray'da

Kovid-19 salgını boyunca Maryland'deki evinden çıkmadığı için Trump’ın hedefi olan ve bugün yemin edecek olan eski Başkan Yardımcısı Biden, Beyaz Saray’ın misafirhanesi Blair House gitti.

Trump'ın son günü

Kaynaklara göre, Başkan Trump Beyaz Saray’daki son gününde yaklaşık 10 kişiyi affetti. Trump'ın kendisini ve aile üyelerini affetmeyi düşünmediği belirtiliyor. Trump’ın görevi bırakmasının ardından başta kurucusu olduğu vakfıyla ilgili hakkındaki suçlamalara karşı dokunulmazlık zırhı kalkmış olacak.