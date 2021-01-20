Tuzla'da feci kaza! Kontrolden çıktı bariyerlere savruldu

TUZLA'da E-5 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere hızla çarpıp savruldu. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, E-5 karayolu Tuzla mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Hamdi Ürper kontrolündeki Ford marka 22 RM 811 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem otomobil hem de beton bariyer savruldu. Otomobilin sürücüsü Ürper olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.



