BIST 1.565
DOLAR 7,44
EURO 9,05
ALTIN 443,81
HABER /  YEREL

Adana'da sosyal medyadan tanıştığı kişi dövüp otomobilden attı

ADANA'da, park halindeki otomobilde sevgilisiyle tartışan kadın dövüldükten sonra otomobilden atıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darbedilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı kısalıyor mu aşıda son durum ne
Edirne'de ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon TL
Eski ÖSYM Başkanı Fethi Toker hayatını kaybetti
37'lik Klaas-Jan Huntelaar yeniden Schalke'de
Üsküdar'da annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı
Vali Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu
Yeni parti kuruyor! Donald Trump, Cumhuriyetçilere de küstü bombayı patlattı ismi bile belli: Patriot
Diyanet Başkanı Erbaş: İdeal toplum için din hizmetlerini en ileri seviyeye getirmek zorundayız
İzmir'de Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü
Ankara'da FETÖ'den aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
Yorumlar