Adana'da sosyal medyadan tanıştığı kişi dövüp otomobilden attı

ADANA'da, park halindeki otomobilde sevgilisiyle tartışan kadın dövüldükten sonra otomobilden atıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darbedilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.