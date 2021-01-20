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Diyanet Başkanı Erbaş: İdeal toplum için din hizmetlerini en ileri seviyeye getirmek zorundayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir toplantıda ideal bir toplum için, "Din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız" dedi.

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39'uncu İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileriyle birlikte 81 il müftüsü katıldı.

"Etki ve Sonuçları İtibarıyla Başkanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" gündemiyle gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan Erbaş, salgın sürecindeki ikinci il müftüleri istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İdeal toplum için Diyanet'e düşen görevler olduğunu belirten Erbaş, şu fiadeleri kullandı;

İnsanlığın kurtuluşu için çabalıyoruz
"Bu bilinçle salgın döneminde de yaklaşık 11 aydır büyük bir gayretle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim ana gayemiz, Yaradan'a itaat ve mahlûkata merhamet inancını gönüllere yerleştirmektir. Tevhid ve vahdet bilincini zihinlere nakşetmektir. Bütün insanlığın dünyada huzuruna, ahirette kurtuluşuna rehberlik etmektir.

İdeal toplum için eğitmeye devam
Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız. Bu üç kesime yönelik faaliyetlerimiz, nesillerimize daha güzel bir dünya bırakma adına insanlık vazifemizdir. Onları, hakikat ve güzel ahlakla buluşturmak adına kulluk görevimizdir."

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