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Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması geldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

"S-400 alması kabul edilemez"
Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Yaptırımla ilgili de konuştu
Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

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