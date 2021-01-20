Balıkesir merkezli PKK operasyonu 20 gözaltı

BALIKESİR merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.Abone ol
BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Balıkesir, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.