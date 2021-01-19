İngiltere'de koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; son 24 saatte 33 bin 355 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 466 bin 849'a yükseldi.

Son 24 saatte 1610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 91 bin 470'e çıktı. Bu, 1325 ölünün kayda geçtiği 8 Ocak'tan sonra görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Bir günde 556 bin 689 test yapılırken; test sayısı mükerrerler dahil 62 milyon 357 bin 805 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 946 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 916'sı yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 266 bin 577'ye ulaştı.