Son şampiyon Başakşehir konuk olduğu Kayserispor'a kaybetti

Süper Lig'in 20. haftasında son şampiyon Başakşehir'i ağırlayan Kayserispor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri 42 ve 77'de Denis Alibec'ten geldi. Kayserispor bu sonuçla 19 puanla düşme hattından çıkarken; Başakşehir ise 23 puanla 13. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 42 ve 77'de Denis Alibec'in golleriyle zafere uzandı.

Sezon başından beri ligde çıktığı 9 maçta fileleri havalandıramayan Rumen forvet Alibec, bu şanssızlığını iki gol birden atarak bitirmiş oldu. 79. dakikada sakatlık geçiren Alibec, yerini Kanga'ya bıraktı. Kayserispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Petrescu da 3 puanla tanıştı.

Kayserispor, bu sonucun ardından 19 puana yükselirken; son 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı ve bu sezon ligde 8. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Kayserispor atağında Alibec'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde Kolovetsios ile mücadele eden İrfan Can yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Serkan Tokat penaltıyı iptal ederek korner kararı verdi.

75. dakikada savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Ponck'un hatalı pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlak Henrique'de kaldı. Bu oyuncunun şık ara pasında topla buluşan Alibec meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

86. dakikada Attamah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluşan Kanga'nın şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kayserispor: 2 - 0 :Başakşehir

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo (Dk. Ackah), Lennon (Dk. 68 İlhan Parlak), Henrique (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 90 Uğur Demirok), Alibec (Dk. 79 Kanga)

Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Uğur Uçar), Ponck (Dk. 80 Ravil Tagir), Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Aleksic (Dk. 72 Gulbrandsen), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 46 Crivelli), Demba Ba

Goller: Dk. 42 ve Dk. 75 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)