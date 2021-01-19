BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,06
ALTIN 441,49
HABER /  DÜNYA

Trump'ın ABD halkı nezdindeki imajını ölçtüler

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da son gününü geçirirken, anket şirketi Gallup Başkan'ın ABD halkı nezdindeki imajını ortaya koyan bir araştırma yayınladı.

Abone ol

Gallup tarafından yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 34'ü Başkan Trump'ın çıkardığı işi onaylıyor. BBC'nin haberine göre; başkanlık süresince Trump'ın ortalama tasvip edilme oranı ise yüzde 41 olarak tespit edildi.

Bu oran, Trump'ın şimdiye kadarki tüm ABD liderleri arasında en az tasvip edilen başkan olarak görevi bırakacağı anlamına geliyor.

Hiçbir zaman yüzde 50'ye çıkamadı
Gallup 1938'den beri bu konuda ölçüm yaparken, Donald Trump, başkanlık kariyeri süresince hiçbir zaman yüzde 50'ye ulaşamayan tek ABD lideri olarak da tarihe geçti.

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçiler arasında ise yüksek teveccüh sahibi. Cumhuriyetçilerin ortalama yüzde 88'i Trump'ın performansından memnun. Demokratlarda bu oran ise yüzde 7 olarak belirlendi.

İki parti arasındaki 81 puanlık bu fark da ülke tarihinde tespit edilen daha önceki kutuplaşmaları aşmış durumda. Trump'ın selefi Barack Obama'da bu oran yüzde 11'di.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İran görevinin son gününde ABD Başkanı Trump'ı yaptırım listesine aldı
Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı
Trabzonspor konuk ettiği Konyaspor'u rahat geçti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ocak 2021)
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!
Borsa İstanbul 19 Ocak Salı gününü rekorlarla tamamladı
Yorumlar