BIST 1.565
DOLAR 7,45
EURO 9,04
ALTIN 440,79
HABER /  EĞİTİM

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi! Kamuda çalışan engelli ve hamileler de izinli sayılacak

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeni ile kişisel gelişim kursları, yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında 2 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi. Öte yandan kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.

Abone ol

 Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumları bünyesindeki rehabilitasyon merkezleri ve kişisel gelişim kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti
Fenerbahçe'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Sebep 'Kırmızı fularlı kız'...
Ocak ayında Antalya'da 'deniz ve güneş' keyfi
ASELSAN'dan flaş adım! Katar'da şube açtığı KAP'a bildirildi
Elazığ'da kayganlaşan yolda TIR kontrolden çıktı eve girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus Büyükelçi ile görüştü
Yusuf Yazıcı bombası! Dünya devleri yakın takipte
Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi
Cemal Hünal kiminle evli eşi kimdir çocuğu Doğan kaç yaşında?
Yorumlar