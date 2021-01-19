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Elazığ'da kayganlaşan yolda TIR kontrolden çıktı eve girdi

ELAZIĞ'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, tek katlı eve girdi. Olayda TIR sürücüsü yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 21 AAH 719 plakalı TIR, yokuştan inerken, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tek katlı müstakil eve çarptı. TIR, evin bir odasına girdi. Kazada sürücü Çelik yaralandı.

Çarpma sırasında evdekiler, başka bir odada olmaları nedeniyle yara almadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Çelik, ilk müdahalenin ardından, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çelik'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

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