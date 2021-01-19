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Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet! Özbekistan uyruklu bakıcı gözaltına alındı

KADIKÖY'de, çalıştığı evdeki yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıyan Özbekistan uyruklu bakıcı gözaltına alındı.

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 Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı.
Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

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