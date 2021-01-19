Kayseri'den yürek yakan haber! Anne oğul 2 gün arayla öldü

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde korona virüse yakalanan anne ve oğlu, iki gün arayla hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak Mahallesi'nde yaşayan Hane Şahbaz ve oğlu Yılmaz Güney Şahbaz, bir süre önce ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurdukları hastanede korona virüse yakaladıklarını öğrendi. Tedavisi devam eden anne Hane Şahbaz 2 gün önce hayatını kaybederken, oğlu Yılmaz Güney Şahbaz ise bugün korona virüse yenik düştü.

Anne ve oğlunun ölümü mahalle sakinlerini de yasa boğdu.