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Vladimir Putin eksi 20 dereceki buzlu suya girerek Ortodoks Noelini kutladı

Demirören Haber Ajansı

HZ. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayin nedeniyle Ruslar Ortodoks Noelini kutladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin de eksi 20 derecedeki buzlu suya girdi.

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Rusya dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Ortodoks Noelini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı. Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

Putin fazla soğuğa dayanamadı                                                                            Görüntüde buzlu suya giren Putin'in aceleyle çıkması dikkat çekti. Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi.

Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.

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