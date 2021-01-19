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Diyarbakır'da HDP binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'da ailelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylelikle evlat nöbetindeki aile sayısı 192'ye yükseldi.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 505'inci gününde sürüyor. Bingöl'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için gelen anne Saniye ve baba Musa Güler de oturma eylemine dahil oldu.

Edebiyat öğrencisiydi                                                                                            Anne Güler, kızı Sevda'nın Ankara'da üniversitede Edebiyat bölümünde okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Kızından 5 yıldır haber alamadıklarını ifade eden Güler, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"HDP'den dolayı bu haldeyiz"                                                                              Güler, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Onlardan dolayı bu haldeyiz. Onlar sebep oldu. Evladımı almadan buradan gitmek istemiyorum. Kızımın gelmesini bekliyorum." dedi.

Baba Musa Güler ise kızlarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını belirtti.

Güler, "Kızım HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırılarak götürüldü. Kızım sesimi duyuyorsa teslim olsun. HDP ve PKK bu halka zulüm yapmıştır. Ailelerden çocuklarını onlar ayırdı. Halkın çocuklarını kandırıp, dağa yönlendiriyorlar. Bu nedenle onları sorumlu görüyorum ve kızımı onlardan istiyorum. Kızımı nasıl götürmüşlerse, geri getirsinler. Getirene kadar da buradan ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

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