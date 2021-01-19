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Bora Edin kimdir Survivor'da ne zaman yarıştı kaç yaşında?

Survivor yarışmasıyla tanınan Bora Edin, Panorama programının yorumcularından biri oldu. Yarıştığı sezonunun iddialı ve başarılı isimlerinden biri olan Bora Edin’in hayatına dair bilgiler merak ediliyor.

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Türkiye - Yunanistan konseptiyle yayınlanan Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı.

İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Evli olan Bora Edin, bir erkek çocuk babası. 

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