Sergen Bayar kimdir nereli Survivor Sergen kaç yaşında sevgilisi var mı?

Survivor 2021 ekranlarda fırtınalar estiren yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen, yedek kadrosundan Survivor'a dahil olan isimlerden biri Sergen Bayar oldu. Peki Ünlüler takımında yarışan Sergen Bayar kimdir, aslen nereli kaç yaşında?Sergen Bayar sevgilisi var mı?

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Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2021 heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Ünlüler takımına katılan ve ilk yarışmadan dikkatleri üzerine çeken Sergen Bayar ise merak konusu oldu. Aslen Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar, 23 yaşında.

Survivor Sergen kimdir: Bayar, 26 Eylül 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor.

Başlıca ilgilendiği alanlar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme biliyor.