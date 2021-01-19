Survivor Duygu kimdir kaç yaşında Duygu Serap Salman kimdir?

Survivor 2021'e yedek kadrodan gelen isimlerden biri de Duygu Serap Salman oldu. 2021 Gönüllüler takımında yarışan Duygu Serap Salman, crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss gibi sporlarla ilgileniyor. Peki evli olan Duygu Serap Salman'ın eşi kimdir? İşte Survivor Duygu hakkında merak edilenler...

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Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2021 heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Ünlüler takımına katılan ve ilk yarışmadan dikkatleri üzerine çeken Duygu Serap Salman ise merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı Survivor Duygu'nun geçen sene trafik kazası için elemelere gelemediğini açıkladı. Kendisini anlatan Duygu, ''Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla.'' dedi.

Gönüllüler takımında boy gösterecek olan isim ilk parkuruna ödül oyunu ile çıkarken hayatı boyunca birçok spor dalıyla ilgilenmesiyle bu performansı parkurda da gösterdi. Öte yandan aslen Ağrılı olan yarışmacının, İstanbul'da yaşadığı biliniyor. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı Duygu Serap Salman kimdir ve kaç yaşında? Survivor'ın yeni yarışmacılarından Duygu nereli ve mesleği ne? İşte tüm detaylar…

Duygu Serap Salman kimdir:

Duygu Serap Salman 20'li yaşlarında başına aktif olarak boks yapan başarılı bir sporcudur. Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir fırsat yakalayan yarışmacı özellikle sosyal medyada yaptığı dans paylaşımları ile 5 binden fazla takipçiye sahiptir…

Survivor Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor. Personel trainer olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezunu. Altı yaşından beri sporla ilgilenen Survivor Duygu'nun neredeyse yapmadığı spor kalmamış. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan bazıları...

Yokluktan, açlıktan, susuzluktan beslenen biri olarak Survivor'a çok yakışacağını düşünüyor. El becerilerine güvenen yarışmacı, birçok branşta başarılı olmanın avantajı ile Survivor'da başarılı olacağına inanıyor. Survivor'a katılmasının işinde daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacağını da düşünüyor.

Dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif eden Survivor Duygu, yarışmayı kazanması halinde 4, 13, 18 yaşlarında üç kardeşi için harcayacağını söylüyor.