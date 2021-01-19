Ordu'da gelen İncil'le şok olmuşlardı! Bu defa bakın ne gönderildi

ORDU'da Müslüman aileye gönderilen kargonun içerisinden İncil ve Hristiyanlığa ait dini kitaplar çıkmasının ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen, 18 yaşındaki gence Kuran-ı Kerim hediye etti.

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Altınordu İlçesi Akkese Mahallesi’nde yaşayan bir aileye, geçtiğimiz günlerde misyonerlik faaliyetleri sürdüren internet sitesi tarafından, izinsiz şekilde İncil ve Hristiyanlık ile ilgili kitaplar gönderildi. Duruma şaşıran aile, 18 yaşındaki oğulları E.G.’nin adına gelen kargoyu geri göndereceklerini ifade etmişti. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, aileyle görüşerek, hem duruma tepki gösterdi, hem de aileye Kur’an-ı Kerim hediye ettiklerini söyledi.



Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak konunun peşini bırakmayacaklarını ve işin kaynağını hukuki yoldan öğrenmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Ünal, Türkiye’de bu tür faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktardı. Ünal, “Yine bir organize misyonerlik faaliyet ile karşı karşıyayız. Site tarafından izinsiz bir şekilde evlerine bu kitapların gönderildiği aile ile görüştüm. Kendilerinden durum ile ilgili bilgi aldım ve Kuran-ı Kerim hediye etmek istediğimizi ilettim. Vatandaşımızda bu durumdan memnuniyet duyacağını ve gönderilen Kuran-ı Kerimi evinin en güzel yerinde bulunduracağını söyledi. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak konunun üzerine gideceğiz ve hukuki mücadelemizi başlatarak bu işin peşini bırakmayacağız. Düşünebiliyor musunuz? karşımızdaki sistem, ‘İslam’ı düşman olarak gören insanlar’ ülkemizin her tarafına, en ücra köşelerine ulaşarak vatandaşlarımızı rahatsız ediyorlar. Bu işler bu kadar kolay olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.







"Mücadelemiz sürüyor ve sürecektir"

Vatandaşlara, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulunan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Buradan tüm halkımıza sesleniyorum, misyonerlik veyahut bu mihmanda bir durum ile karşılaşan herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Türkiye Kamu-Sen olarak, Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yıllardan beri mücadelemiz sürüyor ve sürecektir” açıklamasında bulundu.