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Serebral palsi ne demek neden olur Serebral palsi hastalığı belirtileri

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Nur'un hastalığı olan Serebral palsi ( beyin felci) yani beyin felci hastalığı yeniden merak konusu oldu. Beyin dokusunda oluşan kalıcı hastalık olarak bilinen Serebral palsi ( beyin felci) hastalığı nedir? Serebral palsi hastalığı belirtileri neler?

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Beyinin oksijensiz kalması ile oluşan, kaslar ile beyin arasındaki iletişimin neden olduğu Serebral palsi hastalığı nedir? Serebral palsi hastalığı belirtileri neler? Serebral palsi hastalığı tedavisi!

Serebral palsi hastalığı nedir: Beyinde meydana gelen hasar sonucu, kişinin kaslarını kullanmada güçlük çekmesidir. Belirtiler hasarın, beynin hangi bölgesinde ve ne boyutta olduğuna göre değişiklik gösterir. zor bir doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması veya doğumdan sonra geçirilen ağır iltihabi hastalıklar, kafa darbeleri, yüksek ateş serebral palsi'ye yol açabilir.

Serebral palsi hastalığı belirtileri neler: Hastalığın oluşmasının başlıca sebepleri arasında hamilelik ve doğum bulunmaktadır. Geve annenin tansiyon problemi, erken doğum, uzamış ve zor bir doğum hastalığın sebepleri arasındadır. Çocuğun özellikle hareket gelişimi yaşıtlarına göre gerideyse, örneğin daha geç oturmuş, daha geç emeklemiş veya daha geç yürümeye başlamışsa; kol ve bacakları normalden daha gergin veya gevşekse; duruşu, oturuşu normalden farklıysa serebral palsi'den şüphelenilmelidir.

Serebral palsi hastalığı nedir tedavisi nasıl: Serebral palside oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir, fakat serebral palsili çocuk modern tıbbın destek tedavileriyle pek çok becerisini ilerletebilir. Özellikle fiziksel tedavi yöntemleri kişinin günlük yaşamı için etkili bir tedavi yöntemidir.

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