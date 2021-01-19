Çaykur Rizespor'da Sumudica dönemi resmen başladı!

Gaziantep FK'da görevine son verilen Sumudica, yeniden Süper Lig takımı çalıştıracak. Çaykur Rizespor, Rumen hocayla sözleşme imzaladı.

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Teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Marius Sumudica'yı göreve getirdi. Karadeniz temsilcisi, Rumen çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Rizespor 19 haftada topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor.

Tomas ile yolların ayrıldığı açıklandı

Çaykur Rizespor’da teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı kısa bir süre önce açıklandı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.