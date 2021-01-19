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Beşiktaş'a ters köşe! Manzdukic'ten Milan'a imza

Beşiktaş'la anılan Mario Manzdukic'in yolu Milan'la kesişti. İtalyan devi, tecrübeli golcüyle sözleşme imzaladı.

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Mario Manzdukic resmen Milan'a transfer oldu! İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Hırvat golcü ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Manzdukic ile sene sonuna kadar sözleşme yapıldığı belirtildi. Sözleşmede +1 yıllık opsiyonun da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın da Hırvat golcüye 6 aylık sözleşme teklifi yaptığı ancak golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmediği belirtiliyordu.

Milan, resmi hesabından transferi böyle duyurdu:

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