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Kars’ta aç kalan kurtlar domuzları parçalaması dehşete düşürdü

İhlas Haber Ajansı

Kars’ta aç kalan kurtlar domuz sürüsüne saldırdı. Kurtların saldırarak parçaladığı domuzlar, Susuz karayolunu kullanan vatandaşları korkuttu.

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Kars'ta kar yağışının ardından aç kalan kurtlar, yol kenarlarına kadar indi. Susuz-Kars karayolunda domuz sürüsüyle karşılaşan kurtlar domuzlara saldırdı. Kurtların parçalayarak yediği domuzlardan kalanlar ise görenleri dehşete düşürdü.

“Domuzları kurtlar boğdu”
Kars-Susuz karayolunda İhlas Haber Ajansı ekiplerince görüntülen domuzu yemeye çalışan kurt, aracı fark edince koşarak bölgeden uzaklaştı. Bir domuzu tamamen yiyen kurtlar, bir başka domuzu ise parçaladı. Yol kenarında domuzu gören vatandaşlardan Sabah erken saatlerde hayvan pazarına gidiyordum ben, burada gördüm bunları merak ettim. Bakınca kurtlar boğduğunu anladım. Sürekli burada görüyoruz, domuz sürüsü çok oluyor. Geçen günde bizim köyün karşısında 11 tane domuz gördüm. Kurtların saldırması olabilir, çok kurt var. Domuzları kurtlar boğmuş” dedi.
Bu yıl köylerinin olduğu bölgede çok kurdun olduğunu ifade eden Taner Ünlüçiftçi, “Bu yıl domuzda çok, kurtta çok. Normaldir yani yabani hayvanlar bir birini telef ediyor. Köyde köpeklere bile kurtlar geliyor. Köpeklerimizle bile kapışıyorlar” diye konuştu.
Öte yandan Susuz-Kars karayolunda kurtların saldırdığı domuzlar, parçalanmış vaziyette bulunuyor. Yolu kullanan vatandaşlar inerek cep telefonlarıyla görüntü çekiyor.

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