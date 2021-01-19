Baran Köse nereli Survivor Baran kimdir kaç yaşında hızlı başladı

Survivor 2021 ekranlarda fırtınalar estiren yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen, yedek kadrosundan Survivor'a dahil olan isimlerden biri Baran Köse oldu. Peki Gönüllüler takımında yarışan Baran Köse kimdir, aslen nereli kaç yaşında?

Abone ol

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2021 heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Gönüllüler takımına katılan ve ilk yarışmadan dikkatleri üzerine çeken Baran Köse ise merak konusu oldu. Fitness eğitmeni olan Baran Köse Muğla'dan yarışmaya katılıyor. İşte Survivor Baran hakkında merak edilenler...

Baran Köse, Survivor yarışmasına yedek yarışmacı olarak katılan isimlerdendir.

Fitness eğitmeni olarak görev alan Baran Köse Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşamaktadır. Sporunu Fethiye’nin meşhur Babadağ’ın yapan Baran Köse köpekleri de çok sevmektedir.

Dövmeleri ve heyecanlı yapısı dikkat çeken Survivor Baran ile Survivor 2021’in farklı yarışmacılarından biri olacak olan Baran Köse özellikle atış eğitimi yaparak parkurlarda fark yaratmak istemektedir.

Survivor Baran Köse’nin bilinen bir sevgilisi yoktur. Bekar yarışmacı Baran Köse Survivior 2021’i kazanarak unutulmaz olmak istiyor. Survivor Baran Köse’nin Instagram adresine Baran Köse @barankosee1 kullanıcı adı ile ulaşabilirsinizrvivor 2021'e dahil olacağını duyurmuştu.