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Japonya'da kar felaketi: 130 araç birbirine girdi 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

JAPONYA'da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi ağır yaralandı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada facianın görüntüleri kayda geçti.

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Japonya'nın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Miyagi eyaletindeki bir otoyolda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 130 araç birbirine girdi. Kazadan 200'ü aşkın yolcu ve sürücü etkilenirken 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Çığ ve buzlanma uyarısı
Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde kar yığılması, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekerken, yetkililer trafik kazası uyarısında bulundu.

Rüzgarın saatteki hızının 126 kilometreye ulaşmasının beklendiğini açıklayan uzmanlar, riskli kesimlerde kar seviyesinin 50 santime ulaşabileceğini açıkladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Tohoku bölgesindeki Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerinde bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

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