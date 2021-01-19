Mesut Özil, Londra'ya veda etti Fenerbahçe taraftarına seslendi

Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Mesut Özil'in Londra'ya vedasını bu akşam YouTube'dan yayınlayacağını duyurdu. Mesut Özil'in bu görüntüleri ve Fenerbahçe taraftarına seslenişi sosyal medya gündemine damga vurdu.

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Yılın transfer bombasına imza atan Fenerbahçe, Mesut Özil paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurdu. Mesut Özil'in Londra'ya vedasını bu akşam YouTube'da yayınlayacağını duyuran Fenerbahçe, videonun tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

''Mesut Özil’in Londra’ya vedası bu akşam sadece Fenerbahçe YouTube Katıl Sarı pakette!'' notuyla paylaşılan gönderiye beğeni ve yorum yağdı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe taraftarına sesleniş anı yoğun ilgi gördü. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı...