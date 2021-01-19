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Tecno'dan Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım! Akıllı telefonları Pendik'te üretecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

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Piyasaya sürdükleri yeni akıllı telefonlarla bir anda yükselişe geçen Çinli telefon üreticileri, ülkemiz pazarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Xiaomi, Huawei, Realme ve Oppo gibi Çinli üreticilerin arasına, geçtiğimiz yıl Tecno markası da eklenmişti.

2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno Mobile, geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı Camon 12 Air ve Tecno Spark 4 Lite modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti.

Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım
Tecno, Türkiye pazarına girmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra ülkemize yatırım yapma kararı aldı. Çinli şirket, 25 milyon dolar gibi ciddi bir yatırımla telefonlarını Türkiye'de üretecek.

Ülkemizde üretilecek ilk Tecno modelinin ise mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

Telefonlar Pendik'te üretilecek
Gelen bilgilere göre Tecno, ülkemizdeki ilk üretim tesisini İstanbul, Pendik'te kuracak.

Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek.

Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.

Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

Şu anda Türkiye'de satılan Tecno modellerine göz atmak için tıklayın.

Başka bir Çinli üretici Oppo da geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye 50 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

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