Son dakika sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı kaldırıldı!

Sağlık Bakanlığı, son dakika koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamaları kaldırıldığını duyurdu.Abone ol
Son dakika haberine göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.
Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.
İşte o yazı;