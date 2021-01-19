BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 442,20
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz'dan Lille'e kötü haber

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille takımına transferinden sonra çıkışa geçen Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Abone ol

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcumuz, Fransa Ligue 1'i 20. haftasında Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

Yılmaz'ın takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Sezon başından beri formda bir grafik çizen Burak Yılmaz, 9 golle, Fransa Ligue 1'i en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Lille'de top koşturan bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı, koronavirüsü atlattı ve Reims ile oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'de otomobil satışları 2020'de sert düştü
Kar kalınlığının 35 santimetreyi geçtiği Ağrı'da Başkan Savcı Sayan ekmek dağıttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak
Facebook'un 30'dan fazla ülkede ofisi bulunuyor
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Rasulayn'daki saldırının failleri yakalandı
Geçirgen bağırsak sendromu nedir hastalık belirtileri neler?
Yaralı Galatasaray'ın konuğu Yukatel Denizlispor
Neslihan Atagül kaç kilo hastalığı nedir kaç kilo verdi?
Pandemi hastanelerinin yükü azaldı! "1-2 ay içinde kısıtlamalar kalkabilir"
DSÖ Türkişe Ofisi çalışanı Dr. Bahadır Sucaklı'dan Covid-19 aşısına bağlı ölüm açıklaması
Yorumlar