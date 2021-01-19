Burak Yılmaz'dan Lille'e kötü haber

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille takımına transferinden sonra çıkışa geçen Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcumuz, Fransa Ligue 1'i 20. haftasında Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

Yılmaz'ın takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Sezon başından beri formda bir grafik çizen Burak Yılmaz, 9 golle, Fransa Ligue 1'i en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Lille'de top koşturan bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı, koronavirüsü atlattı ve Reims ile oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.