Kar kalınlığının 35 santimetreyi geçtiği Ağrı'da Başkan Savcı Sayan ekmek dağıttı

AĞRI'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı, 35 santimetreyi geçti. Belediye Başkanı Savcı Sayan ise kapı kapı dolaşarak, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı. Sayan, vatandaşı evde kalmaları konusunda da uyardı.

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Hem pandemi hem de çetin kış şartları nedeniyle vatandaştan evden çıkmamasını isteyen Başkan Sayan, kapı kapı dolaştı. Sayan, "İhtiyacı olan herkesin yanındayız, daima her şartlarda kapılarını çalacağız. Ekmeği paylaşmak her şeyden daha değerlidir" dedi.

Öte yandan Ağrı'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 300'den fazla yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik yaparken, polis ekipleri de kuşlar için meydanlara yem serpti.