Huzurevleri ve bakımevlerinde yaşlıların aşılaması başladı! Personel de aşılanıyor

TÜRKİYE, sağlıkçıların ardından aşılamada ikinci aşamaya geçti. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile personel aşılanmaya başlandı...

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Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. İBB Darülaceze Müdürlüğü'nde kalanlara da saat 11.00'dan itibaren aşı yapılıyor.

Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezindeki vatandaşlara Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Aşı uygulamasının ardından huzurevlerindeki tedbirleri gevşeteceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi...

Sağlık Bakanlığı’nın “Aşıda uygulanacak grup sıralaması” kapsamında Birinci Aşama -B grubunda yer alan “Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve personellerinin" aşılamasına başlandı.İşte aşılama takvimi...