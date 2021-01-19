BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 442,20
HABER /  GÜNCEL

Huzurevleri ve bakımevlerinde yaşlıların aşılaması başladı! Personel de aşılanıyor

TÜRKİYE, sağlıkçıların ardından aşılamada ikinci aşamaya geçti. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile personel aşılanmaya başlandı...

Abone ol

Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. İBB Darülaceze Müdürlüğü'nde kalanlara da saat 11.00'dan itibaren aşı yapılıyor.

Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezindeki vatandaşlara Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Aşı uygulamasının ardından huzurevlerindeki tedbirleri gevşeteceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi...

Sağlık Bakanlığı’nın “Aşıda uygulanacak grup sıralaması” kapsamında Birinci Aşama -B grubunda yer alan “Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve personellerinin" aşılamasına başlandı.İşte aşılama takvimi...

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak
Facebook'un 30'dan fazla ülkede ofisi bulunuyor
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Rasulayn'daki saldırının failleri yakalandı
Geçirgen bağırsak sendromu nedir hastalık belirtileri neler?
Neslihan Atagül kaç kilo hastalığı nedir kaç kilo verdi?
Pandemi hastanelerinin yükü azaldı! "1-2 ay içinde kısıtlamalar kalkabilir"
DSÖ Türkişe Ofisi çalışanı Dr. Bahadır Sucaklı'dan Covid-19 aşısına bağlı ölüm açıklaması
Ölümden dönen Omar Elabdellaoui'nin son durumu belli oldu
NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi
Konya'da yaptığı hata pahalıya patladı! Cipe el konuldu
Yorumlar 2 yorum