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NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 115-113 yendi.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Warriors, geride götürdüğü mücadelenin son periyodunda ortaya koyduğu performansla Batı Konferansı lideri Lakers'ı 115-113 mağlup etti ve rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi. 

Lakers'ta Anthony Davis 17 sayı, 17 ribaunt, Kyle Kuzma da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Dennis Schröder 25, LeBron James 19 sayıya oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 26, Kelly Oubre 23, Eric Paschall19, Andrew Wiggins 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. 

Harden-Durant ikilisinden 64 sayı
Doğu Konferansı'nda oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 125-123 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Nets'teki ilk maçında "triple double" yapan James Harden, Bucks karşısında da 34 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Kevin Durant'ın 30 sayı ürettiği mücadelede, Joe Harris 20 sayı kaydetti. 12 sayı, 12 ribauntla oynayan DeAndre Jordan, "double double" yapan bir başka isim oldu.

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Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Khris Middleton 25, Jrue Holiday 22 sayıyla maçı tamamladı. 

Sonuçlar
New York Knicks-Orlando Magic: 91-84

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 108-97

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 104-125

Memphis Grizzlies-Phoenix-Suns: 108-104

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-123

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-93

Chicago Bulls-Houston Rockets: 125-120

Miami Heat-Detroit Pistons: 113-107

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 113-115

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