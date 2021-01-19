Geçirgen bağırsak sendromu nedir hastalık belirtileri neler?

Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziden ayrıldığını duyurdu. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül çok hızlı kilo vermeye başladı, 40'lı kilolara kadar düşünce sağlık sorunları yaşamaya başladı. Peki nedir Geçirgen bağırsak sendromu, belirtileri ne?

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Star'da yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren oyuncu Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziyi bıraktı. Hızla kilo verdiğini belirten Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalandı. 40'lı kilolara kadar düşen ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün hastalığı geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri neler?

Bir süredir seyirciyi üzen gelişmelerin yaşandığı diziden gelen son haber ise dizinin sıkı takipçilerini resmen yıktı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan dizinin Nare'si Neslihan Atagül diziden ayrılıyor.

Rapor almıştı: Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Atagül, bir süre önce Bodrum’da doktora gitmiş ve 10 gün rapor almıştı. Sete zorunlu ara vermek zorunda kalan Atagül'ün izni doktorların kararı ile 26 güne çıkartıldı.

Neredeyse bir aya yakın bir süre setlerde olmayacak olan Neslihan Atagül yapımcı ile görüştü ve nihai kararı sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Diziye veda edeceği için çok üzgün olduğunu belirten güzel oyuncu şöyle yazdı;

“Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..”

Peki Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasına neden olan ve hızla kilo verdiren geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri ve tedavi şekli nasıl ona bakalım...

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

Geçirgen bağırsak sendromu neden olur?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçirgen bağırsak sendromunun nedeni, bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır. Peki ama bu bağ neden bozulur? Uzmanlar bunun pek çok farklı nedeni olabileceğini söylüyorlar. Ama genel olarak birçok problemde olduğu gibi bunda da tahriş edici ajanlara karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkinin söz konusu olabileceği görüşündeler. Daha anlaşılır bir ifadeyle, eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjen maddeler temas ederse, bunun sonucunda bir stres ortaya çıkarsa, bağırsak bakterilerinin düzeni değişirse bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir. Bunun sonucunda hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. Tüm bu problemlerse uzun vadede bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasına neden olabilir.

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir?

Yukarıda saydığımız nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen geçirgen bağırsak sendromu, kendisini bazı belirtilerle belli edebilir veya başlı başına bir hastalıkla da gösterebilir.

İşte o belirtilerden bazıları:

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk

Tedavisi nasıl yapılır: Birçok hastalıkta olduğu gibi geçirgen bağırsak sendromunda da doğru ve doğal beslenmek, stresten uzaklaşmak tedavinin vazgeçilemez bir parçasıdır.

Aşırı şeker, karbonhidrattan uzak durmak, işlenmiş yağlardan ziyade doğal zeytinyağı kullanmak, bol lifli gıdalar tüketmek, gluten içeren unlu mamullerden ve lektin içeren işlenmiş patates ve sütten kaçınmak çok önemlidir. Ayrıca doğal probiyotik olarak bilinen ev yapımı yoğurt, yoğurt suyu, turşu, turşu suyu, tarhana, kelle-paça çorbası gibi ürünlerin tüketilmesi önerilmektedir.