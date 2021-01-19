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Erzurum'da feci kazada anne baba ve çocuk öldü! Meğer aile...

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM’un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) hayatını kaybetti. Koca ailesi hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaza, dün Horasan ilçe çıkışında meydana geldi. Sarıkamış yönüne giden Uzman Çavuş Asil Koca yönetimindeki 06 BDH 909 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uzman Çavuş Asil Koca'nın eşi Pakize Koca ve oğlu Toprak Ege Koca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asil Koca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Sarıkamış Jandarma Komando Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Asil Koca'nın, eşi Pakize Koca'yı Erzurum'daki hastanede tedavi ettirdiği ve dönüş yolundayken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Koca ailesinin cenazeleri, bugün uçakla Erzurum'dan memleketleri Çorum'a gönderildi.

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