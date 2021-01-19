İmamoğlu'ndan 'Hrant Dink' paylaşımı! Büyüdüğü yetimhane gençlik merkezi oluyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'i öldürülmesinin 14. yılında andı. İmamoğlu, Dink'in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin Kamp Armen Gençlik Merkezi'ne dönüştürüleceği bilgisini paylaştı.

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İmamoğlu, 14 yıl önce öldürülen, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile andı. İmamoğlu, Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesiyle ilgili plan değişikliğinin İBB Meclisi'nden geçtiğini hatırlatarak, kurulması planlanan Kamp Armen Gençlik Merkezi'nin önünde bir engel kalmadığını belirtti.

"Anısına saygıla..."

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Anısına saygıla... Gazeteci Hrant Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi'nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Kamp Armen: Dink'in büyüdüğü yetimhane

İlk olarak 1950’li yıllarda Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin alt katında Anadolu'dan gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların barınması amacıyla hizmet veren Kamp Armen, hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'in de yetiştiği yetimhane olarak biliniyor.

O dönem çocukların sayısının artması üzerine Dink'in de aralarında bulunduğu 8-12 yaşlarında 30 çocuğun emeğiyle bir kamp olarak inşa edilen tarihi yetimhaneye 1987'deki Yargıtay kararı ile el konulmuştu.

"Tuzla Ermeni Yetimhanesi" olarak da anılan Kamp Armen, 2015'te tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve sivil toplum kuruluşları bu duruma tepki göstermişti.

Bu olaylar sonrasında hükümet devreye girerek Ermeni Cemaati ve kampı satın alan kişiler arasında görüşmeler gerçekleştirmiş ve tarihi yetimhane, asıl sahipleri olan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfına iade edilmişti.